Известный телеведущий объявил о поxоде в политику вместе с Вакарчуком (видео)

Политика

Известный телеведущий Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные выборы в ВР в списках партии Святослава Вакарчука «Голос». Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.

«Я баллотируюсь в парламент по спискам партии „Голос“. Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, пожалуй, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта — это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться», — сказал он.

Притула объяснил, почему с этой партией.

«Я хотел бы быть полезным этой стране и людям… Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, чтобы потом совесть не грызла», — добавил телеведущий.

Он уже попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его на тридцатое место в списке, хотя тот предлагал включить его в первую десятку.

Отметим, что вечером 8 июня пройдет съезд политической партии «Голос».

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук представил свою партию «Голос».

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