Алина Гросу тайно вышла замуж (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Алина Гросу вышла замуж. Об этом написала сама певица в Instagram. встретила свой 24-ый день рождения 7 июня уже замужней женщиной.

Певица опубликовала первые фотографии после официальной церемонии бракосочетания.

«С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее к моему дню рождения! Теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно! В нем есть много-много любви. Так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше», — написала она.

Гросу уточнила, что они расписались 1 июня, а роскошную свадьбу сіграют позже.

«Ну, а сегодня мой праздник. Пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше. За то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены! Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью… я это очень ценю», — резюмировала она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Алина Гросу, ярко отгулявшая девичник в Праге, впервые показала своего жениха, опубликовав совместные фото с ним.

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