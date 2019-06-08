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"Самопоміч" назвала свою топ-десятку на выборах в Раду
Лидер партии «Самопоміч» Андрей Садовой объявил первую десятку избирательного списка своей политсилы на выборах в Верховную Раду.
В нее вошли: председатель партии и мэр Львова Андрей Садовой, скандальный депутат Одесского горсовета от партии Ольга Квасницкая, участница ОО «Общественный люстрационный комитет» Александра Дрик, депутат Харьковского областного совета Татьяна Бидняк, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, победитель регионального рейтинга, который проводила «Самопоміч», от Запада Виталий Фидрин, председатель фракции «Самопоміч» Олег Березюк, бывший председатель Львовской облгосадминистраций Николай Кмить, народный депутат от партии «Самопоміч» Татьяна Острикова, депутат Киевского областного совета Ольга Бабий.
Сообщается, что первую пятерку определил политсовет партии. Остальные фамилии в списке определяли на внутрипартийных праймериз. 30 процентов пришлось на действующих депутатов фракции, 30 процентов — на региональных лидеров «Самопоміч» и 30 процентов на кандидатов, которые не входят в партии, сообщает Укринформ.
На съезде партии «Самопоміч» выступил также бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Он заявил, что не будет баллотироваться в парламент от этой политсилы, однако выразил поддержку этой партии на предстоящих парламентских выборах.
Как писали «ФАКТЫ», также сегодня 8 июня на съезде партии «Сила и честь» была представлена первая пятерка избирательного списка этой политсилы.
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