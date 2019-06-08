Спорт

Чемпионы мира потерпели унизительное поражение в Турции: видеообзоры матчей

В субботу, 8 июня, состоялись 13 отборочных матчей к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году.

Группа C

Эстония — Северная Ирландия — 1:2 (Васильев, 25 — Вашингтон, 77, Мадженнис, 80).

Беларусь — Германия — 0:2 (Сане, 13, Ройс, 62).

Положение команд: 1. Северная Ирландия — 9 очков (3 матча), 2. Германия — 6 (2), 3. Голландия — 3 (2), 4. Эстония — 0 (2), 5. Беларусь — 0 (3).

Группа Е

Хорватия — Уэльс — 2:1 (Лоуренс, 17, в свои ворота, Перишич, 48 — Брукс, 77).

Азербайджан — Венгрия — 1:3 (Мадатов, 69 — Орбан, 18, 53, Холман, 71).

Положение команд: 1. Венгрия — 6 очков (3 матча), 2. Хорватия — 6 (3), 3. Уэльс — 3 (2), 4. Словакия — 3 (2), 5. Азербайджан — 0 (2).

Группа Н

Исландия — Албания — 1:0 (Гудмундссон, 22).

Молдова — Андорра — 1:0 (Армаш, 8). На 47-й минуте удален Ионице (Молдова).

Турция — Франция — 2:0 (Айхан, 30, Ундер, 40).

Неожиданный результат был зафиксирован в турецкой Конье, где сборная Турции принимала действующих чемпионов мира французов. Хозяева настроились на поединок, как на последний бой, и фактически без шансов обыграли команду Дидье Дешама, которая, похоже, еще празднует свой прошлогодний выигрыш Кубка мира.

Положение команд: 1. Турция — 9 очков (3 матча), 2. Франция — 6 (3), 3. Исландия — 6 (3), 4. Албания — 3 (3), 5. Молдова — 3 (3), 6. Андорра — 0 (3).

Группа I

Россия — Сан-Марино — 9:0 (Чеволи, 25, 41, оба — в свои ворота, Дзюба, 31, с пенальти, 73, 76, 88, Кудряшов, 36, Смолов, 77, 83). На 76-й минуте Дзюба (Россия) не реализовал пенальти.

Бельгия — Казахстан — 3:0 (Мертенс, 11, Кастань, 14, Лукаку, 50).

Шотландия — Кипр — 2:1 (Робертсон, 61, Берк, 89 — Кусулос, 87).

Положение команд: 1. Бельгия — 9 очков (3 матча), 2. Россия — 6 (3), 3. Шотландия — 6 (3), 4. Кипр — 3 (3), 5. Казахстан — 3 (3), 6. Сан-Марино — 0 (3).

Группа J

Армения — Лихтенштейн — 3:0 (Газарян, 2, Карапетян, 18, Барсегян, 90+1).

Финляндия — Босния и Герцеговина — 2:0 (Пукки, 56, 68).

Греция — Италия — 0:3 (Барелла, 23, Инсинье, 30, Бонуччи, 33).

Положение команд: 1. Италия — 9 очков (3 матча), 2. Финляндия — 6 (3), 3. Греция — 4 (3), 4. Босния и Герцеговина — 4 (3), 5. Армения — 3 (3), 6. Лихтенштейн — 0 (3).

В понедельник, 10 июня, в отборочном турнире пройдут следующие матчи: Болгария — Косово, Чехия — Черногория (группа А), УКРАИНА — Люксембург, Сербия — Литва (группа В), Ирландия — Гибралтар, Дания — Грузия (группа D), Испания — Швеция, Мальта — Румыния, Фарерские острова — Норвегия (группа F), Латвия — Словения, Северная Македония — Австрия, Польша — Израиль (группа G).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020.

Фото Getty Images

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