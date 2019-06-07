Спорт

Гол в ворота Испании не спас Фареры от разгрома: видеообзоры матчей

В пятницу, 7 июня, прошли 12 отборочных матчей к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году.

Группа А

Черногория — Косово — 1:1 (Мугоша, 69 — Рашица, 25).

Чехия — Болгария — 2:1 (Шик, 20, 50 — Иса, 3).

Положение команд: 1. Англия — 6 очков (2 матча), 2. Чехия — 3 (2), 3. Косово — 2 (2), 4. Болгария — 2 (3), 5. Черногория — 2 (3).

Группа В

Украина — Сербия — 5:0 (Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59).

Литва — Люксембург — 1:1 (Новиковас, 74 — Родригеш, 21). Удалены Миколюнас (Литва), 42, Воробьевас (Литва), 90+5.

Мяч в составе Люксембурга забил Жерсон Родригеш — тот самый, который своим автоголом на третьей компенсированной минуте принес победу сборной Украины.

Положение команд: 1. УКРАИНА — 7 очков (3 матча), 2. Люксембург — 4 (3), 3. Португалия — 2 (2), 4. Литва — 1 (2), 5. Сербия — 1 (2).

Группа D

Грузия — Гибралтар — 3:0 (Гвилия, 30, Папунашвили, 59, Арвеладзе, 76, с пенальти).

Дания — Ирландия — 1:1 (Хойбьерг, 76 — Даффи, 85).

Положение команд: 1. Ирландия — 7 очков (3 матча), 2. Швейцария — 4 (2), 3. Грузия — 3 (3), 4. Дания — 2 (2), 5. Гибралтар — 0 (2).

Группа F

Фарерские острова — Испания — 1:4 (Ольсен, 30 — Рамос, 6, Навас, 19, Гестссон, 34, в свои ворота, Гайя, 71).

Сам факт забитого мяча в ворота чемпионов мира и трижды сильнейшей команды Европы для сборной Фарерских островов — уже невероятное достижение. Впрочем, этот факт все равно не спас полупрофессионалов от разгрома.

Швеция — Мальта — 3:0 (Куайсон, 2, Клаэссон, 50, Исаак, 81).

Норвегия — Румыния — 2:2 (Эльюнусси, 56, Одегор, 70 — Кешеру, 76, 90+2).

Сборная Румынии спаслась в Осло, уступая по ходу матча со счетом 0:2.

Положение команд: 1. Испания — 9 очков (3 матча), 2. Швеция — 7 (3), 3. Румыния — 4 (3), 4. Мальта — 3 (3), 5. Норвегия — 2 (3), 6. Фарерские острова — 0 (3).

Группа G

Латвия — Израиль — 0:3 (Захави, 10, 59, 80).

Во втором матче подряд за национальную сборную хет-триком отличился форвард Эран Захави, выступающий в Китае за «Гуанчжоу Фули» — в конце марта от результативных ударов нападающего пострадала Австрия, на этот раз не позавидуешь Латвии.

Северная Македония — Польша — 0:1 (Пьонтек, 47). Удален Муслиу (Северная Македония), 86.

Австрия — Словения — 1:0 (Бургшталлер, 74).

Положение команд: 1. Польша — 9 очков (3 матча), 2. Израиль — 7 (3), 3. Северная Македония — 4 (3), 4. Австрия — 3 (3), 5. Словения — 2 (3), 6. Латвия — 0 (3).

В субботу, 8 июня, в отборочном турнире пройдут следующие матчи: Исландия — Албания, Хорватия — Уэльс, Азербайджан — Венгрия, Армения — Лихтенштейн, Эстония — Северная Ирландия, Молдова — Андорра, Россия — Сан-Марино, Финляндия — Босния и Герцеговина, Бельгия — Казахстан, Беларусь — Германия, Греция — Италия, Турция — Франция, Шотландия — Кипр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020.

Фото Twitter сборной Испании

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