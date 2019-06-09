Боевики нарушили важную договоренность по Донбассу

Украина

Вооруженные формирования РФ на Донбассе сорвали разведение сил в Станице Луганской. Вечером 8 июня враг обстрелял населенный пункт из стрелкового оружия. Обстрел продолжался с 20.55 по 21.35. Предположительно стреляли из оккупированной Николаевки Станично-Луганского района.

Разведение сил возле Станицы Луганской срывается уже не первый год. Согласно Минским договоренностям такое разведение возможно лишь после семи суток соблюдения режима тишины на указанном участке. Очередной обстрел состоялся после того, как в Минске украинская делегация подняла вопрос о выполнении ранее утвержденного плана по двустороннему отводу сил и средств 10 июня.

Теперь разведение сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская» возможно лишь 17 июня (при условии, что на данном участке линии разграничения не будет новых обстрелов).

Напомним, в следующий раз Трехсторонняя контактная группа по Донбассу соберется в Минске 19 июня.

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