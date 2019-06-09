"Поющий ректор" Поплавский возглавил первую десятку списка Аграрной партии

Политика

Аграрная партия решила сформировать список для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, поместив на первую позицию ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михайла Поплавского. Напомним, коллега ректора по шоу-бизнесу Сергей Притула решил идти в Раду по спискам партии «Голос» Святослава Вакарчука.

Также в первой пятерке списка, включающего 179 позиций, значатся имена члена Политсовета партии Лилию Бортич, заместителя председателя Всеукраинского Аграрного Совета Дениса Марчука, руководителя Молодежного крыла партии Анну Мадей, а также политика Владимира Шушкевича.

В Раду VIII созыва Михаил Поплавский был избран в мажоритарном округе, является членом депутатской группы «Воля народа».

Напомним, партия «УДАР» Виталия Кличко решила отказаться от формирования партийного списка для участия в досрочных парламентских выборах.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter