В США лотерейный билет за 2 доллара принес своем владельцу джекпот на 530 млн долларов

Мир

В субботу, 8 июня, кто-то из жителей Калифорнии в одночасье превратился в мультимиллионера. Стали известны результаты розыгрыша очередного тиража популярной лотереи Mega Millions. Джекпот составлял 530 миллионов долларов. И этот впечатляющий выигрыш выпал всего на один лотерейный билет, который был куплен на одной из автомобильных заправок города Сан-Диего.

Пока имя счастливчика не известно. Он еще не заявил о себе. Больше других переживает владелец автозаправки, где был продан билет. Как только его обладатель получит свои деньги, хозяину автозаправки будет выплачена премия от Mega Millions в размере более миллиона долларов.

Что касается неизвестного нувориша, то он получит 530 миллионов долларов в том случае, если согласится разбить эту сумму на 30 лет. Такой вариант практически никто не выбирает. Обычно обладатели крупных лотерейных выигрышей в США предпочитают единовременные выплаты. В данном случае счастливчик получит 345,2 миллиона долларов без учета налогов. Они съедят еще не меньше 40 процентов.

Удачу покупателю билета из Сан-Диего принесли следующие числа: 17, 19, 27, 40, 68 плюс дополнительный шар с цифрой 2.

Это седьмой по величине выигрыш в истории Mega Millions. Самый крупный джекпот составил 1,6 миллиарда долларов!

Но даже и такой суммы, как утверждает американский телеканал CNN, хватит, чтобы купить около тысячи частных островков где-нибудь на Карибах, или 384 замка в Европе, или 833 Ferrari. Шансы на выигрыш составляли 1 к 302 миллионам!

Билеты Mega Millions продаются в 44 американских штатах, Федеральном округе Колумбия и на Виргинских островах. Цена одного билета — 2 доллара. Именно столько заплатил за свой и счастливчик из Сан-Диего.

Согласно данным Института Гэллапа, около двух третей граждан США регулярно играют в лотерею. В 2018 году американцы потратили 72 миллиарда 970 миллионов долларов на покупку лотерейных билетов. В среднем это составляет 206 долларов и 69 центов на каждого жителя США. Самыми азартными являются жители штата Массачусетс. Они покупают ежегодно лотерейные билеты на 763 доллара из расчета на одного человека. Жители Северной Дакоты, судя по всему, меньше других страдают лотерейной лихорадкой. В этом штате данный показатель составляет всего 44 доллара.

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