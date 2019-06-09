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Выборы президента в Казахстане: массовые беспорядки, аресты, но второй тур не потребуется (фото)

В воскресенье, 9 июня, в Казахстане состоялись досрочные президентские выборы. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в марте Нурсултан Назарбаев, бессменно руководивший страной на протяжении 30 лет, неожиданно объявил об отставке. Исполняющим обязанности президента стал Касым-Жомарт Токаев. Он и назначил досрочные выборы главы государства на 9 июня.

Касым-Жомарт Токаев

Согласно экзитполам Токаев одержал победу. За него проголосовали 70,13 процента избирателей. Такие данные приводит председатель совета института «Общественное мнение» Айнур Мажитова. Вряд ли официальные результаты будут сильно отличаться от данных экзитполов. Очевидно, что второй тур не потребуется.

Оппозиционный политик Амиржан Косанов, получил 15,39 процента голосов. Третье место занимает депутат партии «Ак Жол» Дания Евпаева с результатом 5,32 процента. Коммунист Жамбыл Ахметбеков набрал 3,86 процента голосов, представитель агросектора Толеутай Рахимбеков — 3,03 процента, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов — 1,41 процента, писатель Садыбек Тугел — 0,86 процента.

Данные экзитполов, подготовленных исследовательским центром «Молодежь» почти такие же: Токаев — 69,94 процента голосов, Косанов — 14,96 процента, Дания Евпаева — 4,78 процента.

Центральная избирательная комиссия Казахстана отметила существенное снижение явки граждан. Пришли голосовать 77,4 процента избирателей. В 2015 году на президентских выборах этот показатель составил 95,2 процента.

СМИ и соцсети сообщают о массовых акциях протеста, которые прошли в Нур-Султане (бывшая Астана — столица Казахстана) и Алма-Ате. В них приняли участие сотни людей. Все демонстрации и митинги не были согласованы с властями. Люди вышли на улицы, протестуя против предсказуемости результатов выборов. Они скандировали «Бойкот!» и «Свобода!». В столице им удалось перекрыть ненадолго два проспекта.

Правоохранительные органы действовали жестко. По официальным данным, задержаны не менее 500 человек. Очевидцы говорят, что задержанных значительно больше. В их числе оказались несколько журналистов, включая британца Криса Риклтона, который представляет AFP. Он разместил в Twitterследующее сообщение: «Я в автозаке, меня задержали за мою профессиональную деятельность. Синяк под глазом — результат грубого ареста. Я упал на колено полицейского, меня не били умышленно. У меня забрали аккредитацию».

Портал Vlast. kz сообщил, что Риклтон и его коллега провели два часа в РУВД. Их освободили только после вмешательства заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко. Он лично позвонил Крису и принес свои извинения.

Местные СМИ сообщают о блокировке интернета и серьезных проблемах с доступом к соцсетям 9 июня.

МВД Казахстана распространило заявление, в котором говорится: «На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку». Поэтому полиции пришлось перейти на усиленный режим несения службы. При этом министерство обвиняет в организации беспорядков лидера запрещенного в стране оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова. Он проживает за рубежом. Аблязов призывал своих сторонников выходить 9−10 июня на уличные протесты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о глубоком политическом кризисе в Молдове, где Конституционный суд отстранил от власти президента Игоря Додона и объявил все решения парламента, принятые начиная с 8 июня 2019 года не имеющими силы.

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