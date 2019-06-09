- 00:24 Демарш украинской певицы в РФ: Лобода отказалась летать самолетами Sukhoi Superjet
- 00:05 Настя и Потап отменили свадьбу в Италии: стала известна причина
- 09.06 23:43 В летнем лагере на Буковине отравились десятки детей, — СМИ
- 09.06 23:34 Команда Криштиану Роналду победила голландцев в финале Лиги наций: видео гола
- 09.06 23:27 Константинопольский патриарх Варфоломей отреагировал на разборки Филарета с Епифанием
- 09.06 23:00 Выборы президента в Казахстане: массовые беспорядки, аресты, но второй тур не потребуется
- 09.06 22:52 Горбачеву пришлось оправдываться после сериала "Чернобыль"
- 09.06 22:24 Международная федерация легкой атлетики в 11-й раз запретила россиянам выступать под своим флагом
- 09.06 21:59 В США лотерейный билет за 2 доллара принес своему владельцу джекпот на 530 млн долларов
- 09.06 21:54 В администрации Зеленского озаботились судьбой украинских граждан, задержанных в Бангладеш за ограбление
- 09.06 21:08 На пляже в Харькове оборвался канатный мост с людьми: есть пострадавшие
- 09.06 21:05 Кризис в Молдове: Конституционный суд назначил нового президента, который распустил парламент
В летнем лагере на Буковине отравились десятки детей, — СМИ
В селе Репужинцы Заставновского района на Буковине 30 детей отравились в детском лагере, у них началась тошнота и рвота. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания, сообщает местное агентство АСС.
«Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины. Как рассказал журналистам этого агентства заместитель директора ГУ «Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины Сергей Торский, сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей получили 9 июня. Сейчас в лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики Заставновской ЦРБ», — сказано в сообщении.
По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, который сейчас находится в лагере, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.
В то же время, по его словам, Комиссия в составе сотрудников Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте, пытаясь установить, что могло вызвать заболевание детей.
Напомним, что в рабочем поселке Чаны Новосибирской области (Российская Федерация) 13 второклассников, обучающихся в местной средней школе, были госпитализированы из-за отравления крысиным ядом. Тогда было установлено, что в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд). Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае в Украине был зафиксирован очередной случай массового отравления школьников из-за распыления неизвестного вещества в учебном заведении. Инцидент произошел в Коростышевской гимназии на Житомирщине. От газовой атаки пострадали более 30 детей, из которых 8 были госпитализированы в реанимационное отделение, а остальные лечатся дома. Инцидент произошел на третьем уроке. Десятки учеников вдруг начали кашлять и задыхаться. Некоторые дети теряли сознание. Всех школьников немедленно эвакуировали. Медики диагностировали у всех пострадавших отравление токсическим веществом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..