В летнем лагере на Буковине отравились десятки детей, — СМИ

Происшествия

В селе Репужинцы Заставновского района на Буковине 30 детей отравились в детском лагере, у них началась тошнота и рвота. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания, сообщает местное агентство АСС.

«Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины. Как рассказал журналистам этого агентства заместитель директора ГУ «Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины Сергей Торский, сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей получили 9 июня. Сейчас в лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики Заставновской ЦРБ», — сказано в сообщении.

По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, который сейчас находится в лагере, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

В то же время, по его словам, Комиссия в составе сотрудников Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте, пытаясь установить, что могло вызвать заболевание детей.

Напомним, что в рабочем поселке Чаны Новосибирской области (Российская Федерация) 13 второклассников, обучающихся в местной средней школе, были госпитализированы из-за отравления крысиным ядом. Тогда было установлено, что в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд). Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае в Украине был зафиксирован очередной случай массового отравления школьников из-за распыления неизвестного вещества в учебном заведении. Инцидент произошел в Коростышевской гимназии на Житомирщине. От газовой атаки пострадали более 30 детей, из которых 8 были госпитализированы в реанимационное отделение, а остальные лечатся дома. Инцидент произошел на третьем уроке. Десятки учеников вдруг начали кашлять и задыхаться. Некоторые дети теряли сознание. Всех школьников немедленно эвакуировали. Медики диагностировали у всех пострадавших отравление токсическим веществом.

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