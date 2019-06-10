Рак кожи и герпес: Супрун рассказала о вреде загара

Украина

Жара — время не для того, чтобы загорать, а период для потребления овощей и фруктов, а также нанесения на кожу солнцезащитных средств. Ведь ультрафиолет «полезен» для образования морщин, сухости кожи и появления ожогов и рака. Таким мнением с украинцами поделилась исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Загар — это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Для этого специальные клетки — меланоциты, синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже. Мы различаемся по способности образовывать меланин, поэтому если у вас белая кожа, „к которой загар не липнет“, как можно раньше полноте попытки стать бронзовыми», — пишет главный медик страны.

Ульяна Супрун поясняет, что ультрафиолет буквально сушит кожу. Этот процесс называется фотостарением. Ультрафиолет активирует ферменты, которые разрушают компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость, гиалуроновую кислоту и коллаген. При этом гены, отвечающие за образование новых гиалуроновой кислоты и коллагена, перестают работать, поэтому новые молекулы межклеточного матрикса не образуются. Вот почему так трудно увлажнить кожу после пляжа — в ней разрушенные молекулы, удерживают влагу и делают кожу упругой.

Супрун добавила, что ультрафиолет активирует герпесвирус, который персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах. Именно из-за активации солнцем вируса, и одновременным ослаблением ним же иммунной системы отпуск в горах или на море бывает испорчен «простудой» на губах.

Покраснение и зуд после пребывания на солнце — это еще одна реакция со стороны иммунной системы. Клетки выделили гистамин, который печет и расширяет сосуды на коже. В таком случае могут помочь противогистаминные препараты.

Как нужно заботиться о коже:

Пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 — 98%;

Проверяйте срок годности солнцезащитного крема. На протяжении всего года выбирайте крем с защитой от ультрафиолета;

Помните о правиле чайной ложки — крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят мало средства, но он нужен и рукам, и пальцам рук и ног, и ушам. Два часа на пляже требуют 35 мл крема.

Выбирайте средство, которое не содержит парабенов — они увеличивают вероятность закрытия пор на коже и образованию комедонов и акне.

Лучшим компонентом, защищающим от солнца, является оксид цинка. Но такие кремы, как правило, густые и масленые, и напоминают белила. Кремы, содержащие компоненты, которые поглощают ультрафиолет удобнее в пользовании, хотя и не такие надежные;

Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые два часа. Но лучше не выходите на улицу во время с 10 утра до 4 вечера. Пребывание в тени на 30% уменьшает вероятность множественных ожогов у детей;

Не полагайтесь исключительно на солнцезащитный крем. Он уменьшает долю лучей, попадающих на кожу, но не полностью. Чем дольше вы под солнцем, то сильнее жалко. Поэтому носите закрытую одежду, шляпы и очки.

Если вы сгорели, нужно немедленно уйти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет прохладный душ или компресс.

Уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол, если только они вам не противопоказаны.

После ожога следует употреблять много жидкости — перегрева могло вызвать обезвоживание. А также потреблять продукты, богатые на фолиевую кислоту и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Именно их нутриенты помогут восстановиться после ожога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, как родителям избежать «синдрома Рапунцель» и отучить малыша от привычки глотать мамины волосы и посторонние предметы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter