Украинский суперфуд: Супрун рассказала о пользе шелковицы и черешни

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун открыла глаза украинцам на съедобный «мусор под ногами», а именно — шелковицу, в которой содержится огромное количество клетчатки, причем как растворимой, так и нерастворимой. Клетчатка же полезна для кишечных бактерий, которые синтезируют витамин В1.

Хорошо знакомая нам ягода также влияет на липидный профиль крови и уменьшает вероятность возникновения атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует регулярно — как минимум в течение 6 недель — съедать по 45 граммов шелковицы.

Эта ягода защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие, хотя при этом ее эффективность в лечении онкологических заболеваний не доказано.

Вишни и черешни рассматриваются как нутрицевтики — продукты, имеющие определенные лекарственные свойства и предназначенные для регулярного потребления. Они предупреждают возникновение деформации тканей у детей с ожирением, и даже способны уменьшать болевой синдром!

«Вишни и черешни стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон», — советует глава Минздрава.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как отучить малыша глотать мамины волосы и посторонние предметы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter