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Меган, а не Кейт: жену принца Гарри назвали одной из самых влиятельных женщин Великобритании

Герцогиня Сакссекская Меган Маркл названа одной из самых влиятельных женщин Великобритании по мнению модного журнала Vogue. Об этом пишет The Sun.

Имена всех 25 выдающихся женщин опубликованы на сайте издания.

«Достаточно революционное решение Меган и Гарри не афишировать рождение их ребенка и его первые дни отражает стремление к здоровому образу жизни, которым Меган была известна и до того, как начала свою новую жизнь, а также ее феминистические идеалы», — обосновали свое решение журналисты Vogue, называя Маркл «очень современной принцессой».

Вместе с Меган Маркл в списке оказались автор ее свадебного платья дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, супермодель Наоми Кэмпбелл, корреспондент «Би-би-си» Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, молодая певица Джорджа Смит, член парламента Марша де Кордова и другие.

При этом в The Sun обращают внимание на то, что герцогиню Кембриджскую Кэтрин в список не включили. Кроме того, отмечается, что в прошлом году Кейт Миддлтон также «проиграла» Меган Маркл, не попав в список самых стильных «звездных персон» 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 8 июня, Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения первенца. Герцогиня Сассекская, которую сопровождал ее муж Гарри, выбрала для этого случая беспроигрышный скромный темно-синий цвет и свободный, скрывающий еще не полностью восстановившуюся фигуру, покрой от Givenchy. В похожем наряде (свободном, синем, но с длинными рукавами) Меган появилась в самом начале своей беременности — в октябре прошлого года на свадьбе принцессы Евгении.

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