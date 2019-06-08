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Меган в синем, Кейт в желтом: вся королевская семья собралась на параде в честь дня рождения Елизаветы II (фото, видео)

Во вторую субботу июня, которая в этом году выпала на 8-е число, в Великобритании по традиции официально празднуется день рождения королевы, который она отметила частным порядком еще 21 апреля. Как известно, именно в этот апрельский день появилась на свет Елизавета II в 1926 году. Однако еще британский король Георг II, родившийся в ноябре, начал с 1748 года праздновать свой день рождения летом — в хорошую погоду, которая позволяла проводить народные гуляния.

В честь дня рождения монарха на всех правительственных зданиях были вывешиваются государственные флаги. В этот день проводится военный парад Trooping the Colour (Вынос знамени). Он начинается на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. Оттуда процессия во главе с каретой королевы, движется по улице Мэлл к Букингемскому дворцу. В параде в этом году приняли участие более 1400 солдат, почти 300 лошадей и 400 музыкантов.

Помимо Ее Величества к торжеству присоединились и прочие члены королевской семьи почти в полном составе. Так, дети королевы принцесса Анна, принц Чарльз и принц Эндрю, а также ее внук принц Уильям ехали верхом в парадных мундирах — все они состоят в чине полковников различных подразделений британской армии.

Остальные расположились в конных экипажах. Так, практически впервые после родов (если не считать фотосессию с младенцем Арчи, появившимся на свет 6 мая) на публике появилась заметно поправившаяся Меган Маркл, которая все еще находится в декретном отпуске, но в честь бабушки своего супруга сделала исключение и вышла в свет. Герцогиня Сассекская, которую сопровождал ее муж Гарри, выбрала для этого случая беспроигрышный скромный темно-синий цвет и свободный, скрывающий еще не полностью восстановившуюся фигуру, покрой от Givenchy. В похожем наряде (свободном, синем, но с длинными рукавами) Меган появилась в самом начале своей беременности — в октябре прошлого года на свадьбе принцессы Евгении. Тогда еще об интересном положении герцогини официально не объявлялось.

В прошлом году, впервые принимая участие в параде в честь дня рождения королевы, Меган позволила себе одеться гораздо более дерзко — в платье с открытыми плечами.

Компанию Меган и Гарри в том же открытом экипаже составили жена Уильяма Кейт Миддлтон, которая была в светло-желтом наряде от Alexander McQueen, и супруга Чарльза Камилла, облачившаяся в зеленое пальто Bruce Oldfield и дополнившая его белыми аксессуарами — шляпкой и перчатками.

В другом экипаже разместились внучки королевы, принцессы Беатрис и Евгения, а также муж Евгении Джек Бруксбэнк. Младший сын королевы принц Эдвард, его жена Софи, графиня Уэссекская, и их дети, 15-летняя леди Луиза Виндзор и 11-летний виконт Северн Джеймс ехали отдельно вчетвером.

Беатрис и Евгения

Принц Эдвард с женой и детьми

Сама королева ехала одна в закрытой карете, приветствуя подданных через окно. Она была бело-сером комплекте.

Her Majesty The Queen inspects her Birthday parade. #TroopingTheColour is one of the nation’s most impressive and iconic events — a display of soldiers' physical prowess and discipline. @RoyalFamily @BritishArmy pic.twitter.com/wq4k7YYeNo — The Army in London (@ArmyInLondon) 8 июня 2019 г.

97-летний муж королевы герцог Эдинбургский Филип пропустил парад. Еще летом 2017 года он официально завершил исполнение официальных общественных обязанностей и ушел «на пенсию». Теперь принц Филипп имеет полное право не участвовать в утомительных торжественных мероприятиях.

Позже 93-летняя Елизавета и ее родственники (включая самых младших) появятся на балконе Букингемского дворца, где будут наблюдать за полетами авиации.

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