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Данилюк провел расширенное совещание СНБО: названа причина
Совет по национальной безопасности и обороне провел экстренное совещание в связи с ситуацией в Молдове. Об этом написал секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook.
«Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения», — указал Данилюк в посте.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы. Явка составила 49,22%. По многомандатному округу Партия социалистов получила 31,15%, проевропейский блок Acum — 26,84%, правящая Демократическая партия — 23,62%, партия «Шор», чьей идеологией является борьба за права нацменьшинств, — 8,32%. 8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. В тот же день, 8 июня, на экстренном заседании парламента Молдовы депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.
9 июня Конституционный суд страны решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы, так как законодательный орган страны не смог в течение 90 дней назначить правительство. Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдавии 6 сентября.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», МИД Украины обнародовал заявление, в котором выразило обеспокоенность возможностью реализации российского сценария федерализации Молдовы.
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