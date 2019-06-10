- 02:09 Меган, а не Кейт: жену принца Гарри назвали одной из самых влиятельных женщин Великобритании
- 01:50 МИД Украины призвал политиков Молдовы не действовать по путинскому сценарию
- 01:10 Рак кожи и герпес: Супрун рассказала о вреде загара
- 00:24 Демарш украинской певицы в РФ: Лобода отказалась летать самолетами Sukhoi Superjet
- 00:05 Настя и Потап отменили свадьбу в Италии: стала известна причина
- 09.06 23:43 В летнем лагере на Буковине отравились десятки детей, — СМИ
- 09.06 23:34 Команда Криштиану Роналду победила голландцев в финале Лиги наций: видео гола
- 09.06 23:27 Константинопольский патриарх Варфоломей отреагировал на разборки Филарета с Епифанием
- 09.06 23:00 Выборы президента в Казахстане: массовые беспорядки, аресты, но второй тур не потребуется
- 09.06 22:52 Горбачеву пришлось оправдываться после сериала "Чернобыль"
- 09.06 22:24 Международная федерация легкой атлетики в 11-й раз запретила россиянам выступать под своим флагом
- 09.06 21:59 В США лотерейный билет за 2 доллара принес своему владельцу джекпот на 530 млн долларов
МИД Украины призвал политиков Молдовы не действовать по путинскому сценарию
В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове и обеспокоены возможной реализацией российского сценария федерализации страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел на официальном сайте ведомства.
Согласно заявлению, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.
При этом внешнеполитическое ведомство призывало ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.
«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — сказано в обращении.
Напомним, что 8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент страны, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока — днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. Судьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 июня, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?