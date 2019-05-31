"Цена вопроса очень велика": Зеленский провел первое заседание обновленного СНБО

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетической безопасности, проанонсированное после рабочей поездки во Львовскую область.

Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

«Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу — безответственность, бесхозяйственность и коррупция», — подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил последние трагедии на шахтах Украины — на шахте «Лесная» во Львовской области, где погибли два горняка, на шахте «Степная» ГП «Львовуголь», там было восемь погибших и шахте «Схидкарбон» в Луганске, где из-за взрыва метана погибли 17 горняков.

«Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали», — сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодняшнее заседание СНБО прошло в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

«Цена вопроса очень велика — безопасность и благосостояние наших людей», — отметил Президент.

Владимир Зеленский констатировал, что в течение 2014−2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

«Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины своего бывшего советника Александра Данилюка, который в первые дни работы на посту сделал громкие заявления.

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