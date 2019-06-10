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«Грязные» разборки в Николаеве: распоясавшийся «ресторатор» обливал жильцов дома фекалиями и угрожал расправой (видео)
Между жителями дома в центре Николаева и хозяином кафе, расположенном в том же доме, разгорелся конфликт, результатом которого стала потасовка, в ходе которой предприниматель вылил ведро с канализационными стоками на одну из жительниц дома. Об этом сообщила жительница Николаева Мария, которая и стала жертвой в данном конфликте, пишет местное издание.
Сообщается, что на первом этаже здания расположено кафе. Хозяин заведения, со слов девушки, снимает не только часть дома на первом этаже, но и подвал. 8 июня в заведении прорвало канализационную трубу и затопило подвал, который они сдавали в субаренду салону красоты.
Хозяева кафе начали черпать ведрами канализационные отходы и выносить их на улицу.
В этот момент Мария возвращалась домой и, увидев, как сточные воды выливают прямо на асфальт под ворота ее дома и на газон, попросила не разливать вонючую жидкость на улице.
В ответ на замечание хозяин кафе оскорбил девушку. Услышав о том, что жительница дома намеревается вызвать полицию, «ресторатор» зашел в свое заведение и, вернувшись через несколько минут, вылил на девушку ведро канализационных отходов, а затем ударил ведром.
Нападки мужчины остановила соседка, применив газовый баллончик. Жители вызвали полицию.
По приезду правоохранителей мужчина продолжил ругаться и оскорблять жильцов дома, угрожая при этом физической расправой.
В ответ жители снова обратились в полицию, пожаловавшись на очередное проявление агрессии со стороны владельцев кафе в их доме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве россиянин зарубил мать и выборосил расчленное тело.
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