Происшествия

Между жителями дома в центре Николаева и хозяином кафе, расположенном в том же доме, разгорелся конфликт, результатом которого стала потасовка, в ходе которой предприниматель вылил ведро с канализационными стоками на одну из жительниц дома. Об этом сообщила жительница Николаева Мария, которая и стала жертвой в данном конфликте, пишет местное издание.

Сообщается, что на первом этаже здания расположено кафе. Хозяин заведения, со слов девушки, снимает не только часть дома на первом этаже, но и подвал. 8 июня в заведении прорвало канализационную трубу и затопило подвал, который они сдавали в субаренду салону красоты.

Хозяева кафе начали черпать ведрами канализационные отходы и выносить их на улицу.

В этот момент Мария возвращалась домой и, увидев, как сточные воды выливают прямо на асфальт под ворота ее дома и на газон, попросила не разливать вонючую жидкость на улице.

В ответ на замечание хозяин кафе оскорбил девушку. Услышав о том, что жительница дома намеревается вызвать полицию, «ресторатор» зашел в свое заведение и, вернувшись через несколько минут, вылил на девушку ведро канализационных отходов, а затем ударил ведром.

Нападки мужчины остановила соседка, применив газовый баллончик. Жители вызвали полицию.

По приезду правоохранителей мужчина продолжил ругаться и оскорблять жильцов дома, угрожая при этом физической расправой.

В ответ жители снова обратились в полицию, пожаловавшись на очередное проявление агрессии со стороны владельцев кафе в их доме.

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