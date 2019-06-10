Размер не имеет значения: ученые выяснили главные факторы полового акта для женщин

Мир

Ученые из Дании провели масштабное исследование и опросили сотни женщин, которые правдиво ответили на вопросы анкеты об идеальной продолжительность полового акта для женщин и других его характеристиках. Об этом пишет российское издание.

Оказалось, что «золотое время» полового акта, по мнению женщин, составляет 24 мин 12 сек. Именно столько он должен длиться для того, чтобы женщина почувствовала себя на «седьмом небе» от счастья.

При этом почти 50% признали, что их секс длится всего 15 минут и для них этого достаточно, хотя они не возражали бы, если акт «затянется». 5% уверены, что половой акт должен длиться не менее 30 минут.

Кроме того, оказалось, что размер полового органа мужчины важен только для 1 из 10 опрошенных, для остальных главными факторами являются качество полового акта, умение и выносливость партнера.

При этом исследователи сделали еще одно важное заключение. Только 30% женщин считает, что кульминацией полового акта должен быть непременно оргазм. 70% уверяют, что сам процесс, если он качественный и достаточно продолжительный, доставляет им гораздо больше удовлетворения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выяснили, что отсутствие секса может стать причиной ранней смерти мужчины.

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