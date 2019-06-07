Погода 7 июня: последний «комфортный» день перед аномальной жарой

Украина

В пятницу, 7 июня, на большей части территории страны ожидаются высокая облачность и небольшие дожди с грозами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Но уже к выходным жара усилится до + 28 + 34 градусов — такой прогноз приводит синоптик Наталья Диденко.

«Уже сегодня продумайте, что брать с собой на уик-энд — панамки, средства от комаров, зонты, очки, крем от чрезмерного солнца, воды побольше, кабачки и черешню», — шутит она.

Так, в Киеве сегодня еще будет «умеренная» температура до +28 градусов, но в дальнейшем она повысится до +30 градусов и даже выше. Также в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

«8−9 июня в Киеве — локальные периодические дожди и жара, поберегите себя, держитесь ближе к цивилизации, потому что внезапная гроза может накрыть мгновенно», — советует синоптик.

На западе Украины сегодня прогнозируют переменную облачность, умеренный, местами существенный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 5−10 м/с, местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха днем +22…+27 градусов.

На севере страны ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке страны — переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

И, наконец, жителям юга Украины стоит ждать переменной облачности. Кроме того, в регионе местами пройдет кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5−10 м/с, местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал в эксклюзивном комментарии нашему изданию, что следующей неделе дожди останутся, в основном, на Правобережье. В центре и на юге страны осадки ожидаются небольшие, на востоке — почти без осадков. Жарко будет на юге и востоке, а на западе и севере ожидается понижение температуры градусов на пять.

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