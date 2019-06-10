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Сын Бари Алибасова рассказал о серьезных осложнениях у отца
В российских СМИ появилась информация об осложнении состояния известного продюсера Бари Алибасова. Как сообщил журналистам сын пострадавшей звезды, у 72-летнего Алибасова появились сложности с заживлением кишечника, который получил сильные ожоги.
В настоящее время пациент до сих пор находится в медикаментозном сне, сообщил Алибасов-младший.
«Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — рассказал он.
Тем не менее медики считают, что угрозы жизни продюсера нет.
Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня после того, как выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока. Врачи института имени Склифосовского диагностировали у него четвертую степень ожога желудка и погрузили в медикаментозный сон.
А на днях появились данные о том, что продюсеру могут провести трахеостомию — во время этой операции в трахею вводят специальную трубку, чтобы воздух мог поступать в дыхательные пути напрямую. Об этом
Также не исключено, что звезде может понадобиться пластическая операция по восстановлению слизистой пищевода.
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