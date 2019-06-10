- 10:47 Поезд Харьков – Херсон атаковали неадекваты с камнями
- 10:36 Внучка Коломойского и подруга Пинчука: пресс-секретарь Зеленского отличилась необычным заявлением
- 10:34 Камера наблюдения во дворе американки засняла "домашнего эльфа Добби" из "Гарри Поттера"
- 10:29 Украинская красавица-легкоатлетка выиграла необычный турнир
- 10:27 Кризис в Молдове: СБУ усилит контрразведывательный режим на границе
- 10:19 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 10:19 Предлагали миллионы: Олег Винник отреагировал на слухи о походе в политику
- 10:15 Какие братские народы? Боец ВСУ взбудоражил сеть правдой о войне на Донбассе
- 10:10 В ДТП в Сумской области погиб чиновник облсовета: фото с места трагедии
- 09:48 У Зеленского раскрыли детали визита Пинчука и Кучмы в Администрацию президента
- 09:47 Леди Гага неприлично выругалась прямо на сцене в ответ на вопрос о ее отношениях с Брэдли Купером
- 09:37 Украсить колючую проволоку цветами: Поклонская рассмешила сеть размышлениями о заборах на крымских пляжах
Украинская красавица-легкоатлетка выиграла необычный турнир (фото, видео)
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала победительницей турнира Golden Roof Challenge, прошедшего в австрийском Иннсбруке, который является частью международной серии Golden Fly. Особенность этих соревнований состоит в том, что они проходят не на стадионе, а на обычной городской улице, на которой установлена дорожка для разбега, а также яма для прыжков в длину и батут для прыжков с шестом.
Лучший результат, который позволил нашей спортсменке второй год подряд подняться по итогам турнира на высшую ступень пьедестала, Марина показала в пятой попытке, прыгнув на 6,74 м, тем самым повторив свой лучший результат сезона, благодаря которому Бех-Романчук завоевала «серебро» на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Второе место досталось румынке Алине Ротару (6,66 м), третье — у Настасьи Мирончик-Ивановой из Беларуси (6,65 м).
Видео лучшей попытки Бех-Романчук
Добавим, что в прыжках в длину также выступал украинец Владислав Мазур, который, прыгнув на 7,69 м, совсем немного не дотянул до бронзовой награды, заняв четвертое место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Бондаренко эффектно победил на этапе Бриллиантовой лиги.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...