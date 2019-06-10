Украинская красавица-легкоатлетка выиграла необычный турнир (фото, видео)

Спорт

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала победительницей турнира Golden Roof Challenge, прошедшего в австрийском Иннсбруке, который является частью международной серии Golden Fly. Особенность этих соревнований состоит в том, что они проходят не на стадионе, а на обычной городской улице, на которой установлена дорожка для разбега, а также яма для прыжков в длину и батут для прыжков с шестом.

Победители Golden Roof Challenge-2019

Лучший результат, который позволил нашей спортсменке второй год подряд подняться по итогам турнира на высшую ступень пьедестала, Марина показала в пятой попытке, прыгнув на 6,74 м, тем самым повторив свой лучший результат сезона, благодаря которому Бех-Романчук завоевала «серебро» на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Второе место досталось румынке Алине Ротару (6,66 м), третье — у Настасьи Мирончик-Ивановой из Беларуси (6,65 м).

Видео лучшей попытки Бех-Романчук

Добавим, что в прыжках в длину также выступал украинец Владислав Мазур, который, прыгнув на 7,69 м, совсем немного не дотянул до бронзовой награды, заняв четвертое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Бондаренко эффектно победил на этапе Бриллиантовой лиги.

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