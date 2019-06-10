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Поезд Харьков – Херсон атаковали неадекваты с камнями (фото)
В ночь на воскресенье, 9 июня, на железнодорожной станции «Гановка» (Полтавская область) неизвестные забросали камнями поезд «Харьков — Херсон». Ранее подобный инцидент в районе Кременчуга произошел с поездом «Харьков — Одесса».
Как сообщает ресурс «dtp.kiev.ua», один из камней, разбивших окно в вагоне поезда, едва не попал в голову пассажирке. «В 00:35 на станции „Гановка“ при отправке поезда какие-то отморозки начали кидать булыжники по вагону. Разбили окно. В сантиметре от головы женщины пролетел камень, лежала вся в стеклянных осколках. Переселить некуда. Соседние окна тоже поразбивали», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Мотовиловки хулиганы забросали камнями поезд сообщением «Львов — Киев», разбив лобовое стекло кабины машиниста и боковое стекло пассажирского вагона.
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