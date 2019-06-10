В Полтаве вынесен приговор пенсионеру, совершившему убийство на видеокамеру (фото)

Происшествия

Девять лет лишения свободы получил 71-летний полтавчанин Владимир К., который 30 июля 2018 года выстрелом в голову убил 36-летнего директора металлобазы на окраине Полтавы. Приговор вынесен Октябрьским районным судом города и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Момент убийства зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на территории металлобазы. Благодаря этому обстоятельству, о котором виновник трагедии не догадывался, вечером того же дня подозреваемый в совершении преступления был задержан. Правоохранители разыскали его по весьма приметному ИЖ-2715 (в народе его называют «пирожком»), на котором он приехал сдавать металл на базу.

Поводом для стрельбы стало то, что директор базы, обещавший пенсионеру другую цену, якобы предложил значительно меньше. Клиент возмутился, в ответ его обругали, назвав «бомжем», и вытолкали из вагончика администрации. Разъяренный мужчина пошел к автомобилю, достал оттуда пистолет Марголина с глушителем и дважды выстрелил в директора. Ранение в голову оказалось смертельным. Сотруднику убитого повезло больше — он успел убежать от разъяренного клиента, который был готов убрать свидетеля. Владимир К. — мастер спорта по пулевой стрельбе, бывший работник МВД. Наличие пистолета он объяснил тем, что именно в тот день купил его у незнакомого мужчины за 1,5 тысячи гривен и оставил в машине.

Орудия убийства правоохранители тогда не нашли. Владимир К. (когда за ним пришли, он, пытаясь скрыться, выпрыгнул со второго этажа, сломав при этом обе ноги) утверждал, что выбросил пистолет в речку по дороге домой. Во время обыска в принадлежащем ему гараже в центре города полиция обнаружила 5 взрывных устройств, 100 патронов.

Цепочка расследований вывела сыщиков на друга «ворошиловского стрелка», тоже пенсионера, у которого был изъят автомат Калашникова, пистолеты парабеллум, Zoraki, переделанное под обрез охотничье ружье и самодельное однозарядное устройство. Он получил пять лет лишения свободы условно.

В марте этого года управление СБУ в Полтавской области сообщило о том, что пистолет Марголина, из которого был убит директор металлобазы, найден. Причем не на дне речки, где его искали, а у жителя областного центра, торговавшего оружием.

По данным пресс-службы ведомства, задержанный подозревается в продаже оружия криминальным элементам, в том числе на территории Полтавской области. СБУ открыло уголовное дело, в рамках которого идет расследование организации канала контрабандного оружия и боеприпасов из России в Украину. К нему, по мнению правоохранителей, причастны Владимир К. и гражданин, продававший пистолет Марголина. Оказалось, этим гражданином является… сын осужденного. Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и отправили под ночной домашний арест.

Как стало понятно в ходе судебного процесса над Владимиром К., оперативник управления СБУ в Полтавской области добыл важную улику (орудие убийства директора металлобазы), выступив в качестве потенциального покупателя оружия. Как следует из его свидетельских показаний в суде, сын Владимира К. получил указание от отца продать пистолет Марголина с глушителем за 5 тысяч гривен. При попытке продажи его и задержали. В гараже, принадлежащем семье, где уже проводился обыск, были обнаружены свыше 2 тысяч патронов и граната Ф-1 с запалом.

Фото ГУНП и УСБУ в Полтавской области

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