У известного боксера диагностировали кровоизлияние в мозг после нокаута (фото, видео)

Спорт

Американский боксер Заб Джуда (44 победы, 30 из них — нокаутом, 10 поражений) был нокаутирован своим соотечественником Клетусом Селдиным (24 победы, 20 из них — нокаутом, 1 поражение) в поединке за чемпионский пояс NABA в суперлегком весе, который прошел на арене Turning Stone Resort & Casino в Вероне (штат Нью-Йорк, США).

Этот бой стал для 41-летнего Джуды, бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях, первым за последние полтора года. В целом, весь поединок Заб провел пассивно, в то время как соперник раз за разом наносил точные удары в голову. Кульминацией стало избиение, которое Селдин устроил Джуде в 11-м раунде, после чего рефери принял решение остановить бой, при этом ветеран активно протестовал против такого решения.

Джуда пропустил больше 300 ударов в голову

Полное видео боя. Нокаут Джуды — начиная с 42:26

Как оказалось, рефери поступил правильно, поскольку в тот же день вечером Джуда, получивший за бой более 300 ударов в голову, был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. При этом непосредственно после поединка Заб фотографировался со своим соперником.

«Как сообщают члены семьи Джуды, он не в коме, но находится в госпитале. Заб в хорошем настроении. Он почувствовал себя плохо после боя и принял решение обследоваться в больнице, чтобы убедиться, что с ним все нормально», — сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканала ESPN Стив Ким.

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