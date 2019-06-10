- 13:56 «В глазах жуткая тоска о погибшем друге»: врачи рассказали о состоянии раненых под Новолуганским бойцов
- 13:40 Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области
- 13:30 Вакарчук набирает, а Смешко — теряет: опубликован свежий рейтинг электоральных симпатий украинцев
- 13:23 Вера Брежнева трогательно поздравила маму с днем рождения и показала семейное фото
- 13:22 «Шахтер» нашел нового главного тренера — СМИ
- 13:22 Стреляли по людям: появилось новое видео столкновений на «Барабашово» в Харькове
- 13:13 Почти голая: Ким Кардашьян шокировала прохожих на улице
- 12:57 Радикальная партия представила первую пятерку списка на выборы в Раду
- 12:57 Утечка химикатов в реку Рось: появились данные о загрязнении воды
- 12:52 Массовая драка с таксистами под Николаевом: новые подробности ЧП
- 12:44 У известного боксера диагностировали кровоизлияние в мозг после нокаута
- 12:33 Жара до +34 и ливни: синоптик рассказала о погоде 11 июня
Утечка химикатов в реку Рось: появились данные о загрязнении воды
В Виннице обнародовали результаты проб воды на границе Винницкой и Киевской областей, где произошла техногенная катастрофа в районе реки Рось. Как заявил первый заместитель председателя Винницкой областной администрации Андрей Гижко, содержания инсектицидов в воде не обнаружено.
По его словам, такой ситуация была по состоянию на 8:00 10 июня.
Что же касается фунгицидов и гербицидов, то превышение их содержания зафиксировано только в месте их попадания в реку. Эту зону оградили специальными лентами, а жителей села Збаржевка обеспечили привозной водой.
Чиновник также опроверг сообщения СМИ о том, что в реку во время ДТП попал опасный препарат «Нурал-В».
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате ДТП, случившегося в селе Збаржевка на территории Винницкой области в середине дня 9 июня, в приток реки Рось вылилась 1 тонна химикатов. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся. Огнем были повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для растений, в результате жидкости попали в пруд с дальнейшим загрязнением реки Рось.
На данный момент из-за загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. Водоснабжение жителей Белой Церкви и Умани осуществляется из резервных источников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.