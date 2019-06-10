Утечка химикатов в реку Рось: появились данные о загрязнении воды

Украина

В Виннице обнародовали результаты проб воды на границе Винницкой и Киевской областей, где произошла техногенная катастрофа в районе реки Рось. Как заявил первый заместитель председателя Винницкой областной администрации Андрей Гижко, содержания инсектицидов в воде не обнаружено.

По его словам, такой ситуация была по состоянию на 8:00 10 июня.

Что же касается фунгицидов и гербицидов, то превышение их содержания зафиксировано только в месте их попадания в реку. Эту зону оградили специальными лентами, а жителей села Збаржевка обеспечили привозной водой.

Чиновник также опроверг сообщения СМИ о том, что в реку во время ДТП попал опасный препарат «Нурал-В».

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате ДТП, случившегося в селе Збаржевка на территории Винницкой области в середине дня 9 июня, в приток реки Рось вылилась 1 тонна химикатов. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся. Огнем были повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для растений, в результате жидкости попали в пруд с дальнейшим загрязнением реки Рось.

На данный момент из-за загрязнения Роси прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. Водоснабжение жителей Белой Церкви и Умани осуществляется из резервных источников.

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