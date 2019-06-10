Вера Брежнева трогательно поздравила маму с днем рождения и показала семейное фото

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, представившая недавно новый клип «Я не святая», трогательно поздравила маму с днем рождения и показала семейное фото. Звездное семейство собралось в Италии, где у Брежневой с Константином Меладзе есть свой дом, чтобы отпраздновать день рождения мамы — Тамары Галушки. Отмечали в узком семейном кругу в одном из местных ресторанов.

Вера опубликовала на своей странице в Instagram редкий семейный снимок, на котором позирует с именинницей и сестрами. Певица признавалась, что обожает свою семью, с которой видится не так часто, как хотелось бы. Кстати, с мамой, сестрами, детьми и племенниками она даже сняла трогательный клип «Девочка моя».

8 июня Тамаре Галушке исполнилось 67 лет. Стоит отметить, что женщина выглядит потрясающе. А дочки, как две капли воды, похожи на маму.

«Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, тёплые, дружеские отношения! Сегодня День Рождения Нашей Мамы! Нас у неё 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами», — подписала семейное фото Вера Брежнева.

Ранее она рассказывала, что так хорошо выглядеть помогают не только гены, но и здоровый образ жизни — спорт и правильное питание. «Мама в 50 выглядела совсем иначе. Сейчас она правильно питается и занимается спортом», — призналась звезда.

Подписчики принялись поздравлять именинницу и засыпали ее комплиментами. К комментариям присоединились и звездные коллеги Брежневой — Светлана Лобода, Эрика Герцег и другие. «Вы красотки, а ваша мама просто в превосходной форме», «Красивые девочки все!», «Вы так похоже на вашу Маму!», «Какие вы красивые и замечательные!», «Как приятно видеть такие отношения. Берегите друг друга», «Ваша мама — эталон красоты и женственности!» — пишут под фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тоня Матвиенко сняла в новом клипе «Дитячий сміх» трехлетнюю дочь Нину.

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