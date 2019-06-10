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Общество

ЧП с самолетом в "Борисполе": украинцы более 10 часов не могут улететь в Египет

14:44 10 июня 2019 17251
SkyUp
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Борисполь», откуда недавно долго не могли улететь в Египет пассажиры авиакомпании к SkyUp, вновь возникли проблемы — перевозчик более, чем на 12 часов задерживает вылет в Хургаду, сообщает УНН.

Сообщается, что вылет рейса PQ 7001 Киев — Хургада был запланирован на 00:05, но отправление переносили несколько раз, что объяснялось неисправностью самолета.

Пассажиры злосчастного рейса сообщили журналистам, что обещают подать аэробус буковинских авиалиний со временем вылета в 15:00. В аэропорту подтвердили наличие рейса BQ 7001 на Хургаду авиаперевозчиком Bukovyna Airlines, но не стали гарантировать, что пассажиров с рейса SkyUp пересадят именно на этот самолет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пассажиры SkyUp застряли в Международном аэропорту «Шарм-эль-Шейх». Их рейс PQ7120 несколько раз переносился

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