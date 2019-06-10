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В России разгромили офис популярного издания, критикующего власть (фото, видео)
В Москве неизвестный полностью разнес редакцию «Сноба». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Об ЧП в Telegram пишет главред «Сноба» Ксения Чудинова: «Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем. Телеканал „Дождь“ приютил пятерых сотрудников „Сноба“ — огромное им за это спасибо!»
Позже, когда журналистам удалось попасть в помещение, она опубликовала фото разгромленного офиса.
А в интервью «МЭШ» Чудинова сказала, что погромщик шел в офис целенаправленно, особое «внимание» уделил компьютерам. Кстати, один из них он похитил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный редактор кремлевского пропагандистского канала Russia Today, любимица президента Путина Маргарита Симоньян попала в больницу после скандала с юристом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовью Соболь.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».