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Любимую пропагандистку Путина срочно госпитализировали
Главный редактор кремлевского пропагандистского канала Russia Today, любимица президента Путина Маргарита Симоньян попала в больницу после скандала с юристом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовью Соболь.
Инцидент случился в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Как позже написала в Facebook сама Симоньян, Соболь довольно долго поджидала ее у входа в помещение радиостанции: «Догоняла меня по коридорам, пока меня не упрятали в венедиктовский кабинет» (Венедиктов — главный редактор «Эха Москвы». — Авт.).
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Симоньян назвала поведение Соболь харрастментом (домогательство. — Авт.). У Соболь несколько иной взгляд на произошедшее. В Twitter она написала, что Симоньян пыталась отделаться от навязчивых вопросов о коррупции, объясняя, что из-за беременности (Симоньян ждет третьего ребенка, она замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, тоже известным пропагандистом. — Авт.) ей нельзя нервничать. Но Соболь объяснила свою черствость так: раз Симоньян в состоянии приехать на радиостанцию «Эхо Москвы», значить вполне может дать ей комментарий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Instagram пригрозил заблокировать Симоньян.
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