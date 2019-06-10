На Львовщине объявившие забастовку горняки перекрыли важную автотрассу

Украина

В понедельник, 10 июня, шахтеры госпредприятия «Львовуголь», протестуя против невыплаты зарплаты, объявили забастовку и перекрыли трассу Львов — Рава-Русская. Ранее люди, протестующие против загрязнения рек, перекрывали трассу Киев — Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

О забастовке львовских шахтеоров сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. «Председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахты „Межиричанская“ ГП „Львовуголь“ Василий Лесняк сообщил, что продолжается акция протеста с требованиями вернуть заработанные средства. Сегодня горняки прибегли к радикальным действиям, поскольку власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли — перекрывали трассу международного значения Львов — Рава-Русская», — сообщает он на своей страничке в социальных сетях.

В то же время Михаил Волынец сетует, что это событие привлекло внимание лишь прессы: ни представители власти, ни администрации предприятий к шахтерам не вышли. Глава НПГУ сообщает, что на сегодняшний день задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» составляет более 280 млн. гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители ближнего пригорода Одессы — поселка Сухой Лиман, что в Овидиопольском районе — вышли на акцию протеста и перекрыли движение автотранспорта по объездной дороге. Люди требовали установить светофор в опасном месте — последней каплей стало смертельное ДТП произошедшее в тот же день, жертвой которого стал 41-летний местный житель.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter