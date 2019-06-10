Новые тренды в маникюре: элегантный модный дизайн (фото)

Стиль жизни

Лето — замечательное время. Наряды становятся более креативными, впрочем, как и прически, и макияж, и маникюр. А ведь безупречный маникюр, как известно, — особая гордость женщины. Он подчеркнет стильность наряда и расскажет о его обладательнице много приятных вещей. Например, что она аккуратистка, прогрессивна и не равнодушна к красоте. О новых трендах в маникюре, а также о том, как лучше заботиться о руках в летний период, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Австрии, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Клаудия Чережи.

— Думаю, летом нет предела фантазии, — говорит Клаудия Чережи. — Это время года, когда модницы могут себе позволить все, о чем мечтают. В тренде неоновые коралловые ногти в сочетании с пастельными и цветочным декором. Они такие яркие, что напоминают крылья бабочки. На первых позициях популярности — нежно-розовый, солнечно-желтый, изумрудно-зеленый, сине-голубой оттенки. Белый ассоциируется с морскими ракушками. К слову, дизайн ракушки этим летом в тренде. Вне моды, вне сезонов — френч, разновидность омбре-дизайна baby boomer и красный. Особенно актуальны оранжево-красный и неоновый алый.

Дизайн «ракушка» этим летом будет в тренде

— Актуальны ли в декоре стразы и кристаллы?

— Их становится все меньше. В антитренде перегруженный дизайн. А вот элегантность приветствуется.

— Знаю, что многие девушки любят украшать ногти портретами и картинами. Вы тоже делаете такой дизайн ногтей?

— Да, писать портреты на ногтях — это филигранная работа. Такой дизайн никого не оставит равнодушным. Это очень необычно. К слову, на ногтях можно изображать не только людей, но и домашних любимцев.

В тренде неоновые оттенки в сочетании с пастельными

— Какую длину и форму ногтей предпочитают женщины в Австрии?

— Здесь в моде короткие ногти. Это удобно и практично для каждого дня. Оптимальные формы — овал и квадрат. Длинные стилеты для повседневной носки не рекомендую.

— С каким дизайном ногтей женщина выглядит моложе, а с каким старше?

— Слишком толстая линия «улыбки» во французском маникюре может добавить годы. Также старит дизайн, который не в тренде. Именно поэтому так важно следить за тенденциями, которые сегодня стремительно меняются. Женщину любого возраста сделает моложе модный дизайн в пастельных тонах. Важно, чтобы он был легким, без излишеств.

— Сколько лет вашей самой юной и самой старшей клиенткам?

— Младшей — 16 лет. Она предпочитает форму ногтей «балерина», дизайн- baby boomer. А самой старшей, очень стильной женщине — 64 года. Она предпочитает миндалевидную форму ногтей и пастельные тона, иногда выбирает и красный лак.

Форма ногтей «балерина» нравится многим модницам

— Каковы сегодня тренды в свадебном маникюре?

— Фаворитом в цветовой гамме сейчас является розовый. Декором может послужить небольшой кристалл. Многие невесты отдают предпочтение французскому маникюру. Он гармонично сочетается с подвенечным платьем.

Нежный стильный дизайн в пастельных цветах смотрится очень элегантно

— Как правильно ухаживать за руками летом?

— Прежде всего используйте хороший защитный крем для кожи. Очень важно делать пилинг. Очищение позволяет коже долго оставаться молодой и нежной. Конечно, лучше доверить это дело профессионалам в ногтевой студии. Скрабы делают кожу мягкой и шелковистой. Чтобы ногти были в хорошем состоянии, обязательно пользуйтесь маслом для кутикулы. К слову, и мужчинам тоже рекомендую ухаживать за своими руками и ногтями. У меня немало мужчин-клиентов, которые предпочитают японский маникюр. Ногтевая пластина приводится в порядок и укрепляется с помощью витаминизированных средств. В результате ногти приобретают здоровый естественный блеск.

Клаудия Чережи: «Когда девушки выходят из студии и говорят: «У меня никогда еще не было таких красивых ногтей!» - это очень приятно»

— Как вы стали нейл-стилистом?

— Я никогда не была довольна маникюром в салонах, поэтому в какой-то момент решила попробовать делать его сама. В процессе освоения техник открыла в себя любовь к деталям. Мне нравится постоянно совершенствоваться. Я очень люблю свою работу и счастлива, что выбрала именно эту специальность. И признаюсь, что даже не представляю, что могло быть иначе. Большой стимул — участие в престижных международных соревнованиях по нейл-арту. Общаясь с коллегами, которые в нашем деле являются лучшими из лучших, получаешь представление о новейших трендах. А еще — это уникальная возможность вносить свою лепту в их создание. Когда же становишься победителем чемпионатов, испытываешь непередаваемые эмоции.

— Какой комплимент вашей клиентки особенно вам дорог?

— Когда девушки выходят из студии и говорят: «У меня никогда еще не было таких красивых ногтей!» — это очень приятно. А когда есть вдохновение, хочется творить, придумывать что-то новое и необычное. Сегодня это сделать не так просто, ведь нейл-стилисты всего мира практически каждый день предлагают новые идеи дизайна и декора. Но тем интереснее творческий процесс.

— Бывали ли вы, Клаудия, в Киеве?

— К сожалению, пока нет. Но я знаю, что Киев — столица Украины и один из самых красивых городов в мире с прекрасной архитектурой, зелеными улицами. Яхотела бы посетить этот чудесный город, и, возможно, это произойдет в следующем году. Слышала, что в Украине много талантливых людей, в том числе нейл-дизайнеров. Очень хочется, чтобы мои советы приняли во внимание украинские модницы, которые ценят стиль и красоту.

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Фото из альбома Клаудии Чережи

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