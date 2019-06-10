Лукашенко уволил одного из главных силовиков Беларуси

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко, от которого в России требуют выступить с инициативой об объединении двух государств, отправил в отставку министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Как сообщает «Беларусь сегодня», сам уже экс-глава МВД заявил, что Александр Лукашенко удовлетворил его рапорт об отставке. «Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился», — цитирует издание Игоря Шуневича.

Впрочем, в Беларуси есть и другие версии по поводу отставки Шуневича. В частности, сообщалось, что очередные вопросы к Шуневичу у Александра Лукашенко возникли в связи с подготовкой ко II Европейским играм. «Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то „концлагеря“, не то какие-то „гетто“ в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?» — заявил Александра Лукашенко во время встречи с Игорем Шуневичем.

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Фото Белта.



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