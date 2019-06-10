Общество

Расистский скандал в Украине: газета "Голос Украины" извинилась за своего журналиста и намерена его уволить

Газета «Голос Украины», официальное издание Верховной Рады Украины официально заявила, что никогда не разделяла и не разделяет позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности. Об этом говорится в сообщении газеты в ответ на пост одного из своих корреспондентов в Facebook.

«В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, нераспространения информации, содержащей предвзятость или необоснованные обвинения, невозможности распространения информации, которая дискриминирует любого человека через его пол, язык, расу, религию, национальное, региональное или социальное происхождение или политические пристрастия», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению издания, журналист Василий Чепурной, без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов и не имеет ничего общего с редакционной политикой «Голоса Украины».

«Газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения. По инициативе редакции в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено создание в качестве приложений к „Голосу Украины“ изданий национальных меньшинств: польского, венгерского, крымскотатарского, еврейского, армянского, болгарского», — сообщили в газете.

В редакции газеты рассмотрят вопрос целесообразности дальнейшего трудоустройства этого журналиста.

Как писали «ФАКТЫ», журналист парламентской газеты «Голос Украины» Василий Чепурной спровоцировал настоящий скандал в сети, опубликовав расисткий пост в связи с выдвижением в народные депутаты от партии «Слуга народа» украинского спортсмена Жана Беленюка.

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