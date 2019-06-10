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Туристам на заметку: в Украине аннулированы лицензии трех туроператоров
Трем украинским туроператорам аннулировали лицензии из-за игнорирования лицензионных условий. Об этом написал в Facebook замминистра экономического развития Михаил Титарчук.
По его словам, речь идет о сети агентств «Горящие туры», а также фирмах «Лаки-Тур» и «Дионис-Прага-Украина».
«Оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия», — написал он.
По словам Титарчука, департамент туризма и курортов Минэкономразвития провел 13 проверок, три из которых — внеплановые.
«В случае еще семи операторов — условия выполняются частично. Так компании получили от Департамента предписание об устранении нарушений. В основном, они касаются отсутствия у руководителей филиалов необходимого стажа в сфере туризма», — написал замминистра.
Он призвал проверять своих операторов перед покупкой тура.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Полтаве полиция объявила в розыск 34-летнего директора трех туристических агентств Михаила Тищенко, выманившего у граждан, которые собирались отдохнуть за границей, около миллиона гривен и исчезнувшего с ними в неизвестном направлении.
Также недавно в Киеве жертвами туристической аферы стали дети. Юные спортсменки, члены спортивного клуба художественной гимнастики, собирались в лагерь в Афинах. Их родители заплатили за авиабилеты, но в результате никто никуда не улетел, а деньги семьям спортсменок не вернули.
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