Политика

Сотни протестующих пришли под здание АП, чтобы рассказать Зеленскому о Донбассе и Минске (фото, видео)

В Киеве сотни активистов пришли под здание Администрации президента в знак протеста против заявлений президента Владимира Зеленского и его команды о ситуации на Донбассе.

Собравшиеся требуют от Зеленского открытости «дорожной карты» по Минским переговорам, а также ввести ветеранов в рабочую группу по разработке условий переговоров в Минске.

Они обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе и требуют отставки Зеленского с поста президента Украины. Многие из протестующих пели гимн Украины.

Также организаторы мирного протеста заявили, что они требуют «прекратить капитулянтские заявления» от Зеленского и отправить в отставку руководителя АП Андрея Богдана, а вместе с ним и пресс-секретаря президента Юлию Мендель, «которая озвучивает пророссийские месседжи».

Митингующие выкрикивали «Нет капитуляции! Слава нации!», «Вова, не сцы, выходи», «Вову геть», «Чувак выходи», «Кучму геть».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter