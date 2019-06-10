- 21:31 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 21:24 Сотни протестующих пришли под здание АП, чтобы рассказать Зеленскому о Донбассе и Минске
- 21:17 Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 20:53 Перепись населения в 2020 году: украинцам подготовили цифровой сюрприз
- 20:27 Под Херсоном 32-летний рецидивист изнасиловал 7-летнего ребенка
- 20:21 У Зеленского не поняли, почему Луценко открыл дела по заявлениям Кучмы
- 20:09 В Украину приедет легендарная Катрин Денев
- 19:38 Туристам на заметку: в Украине аннулированы лицензии трех туроператоров
- 19:38 Герус привлек «лыжных инструкторов» для переноса энергорынка, — блогер
- 19:19 В Одессе арестованы четыре врача частной клиники, по вине которых умерли пациенты
- 19:02 Зеленский хочет уволить всех губернаторов
- 18:41 Не могут вывести из комы: новые данные о состоянии Бари Алибасова
Сотни протестующих пришли под здание АП, чтобы рассказать Зеленскому о Донбассе и Минске (фото, видео)
В Киеве сотни активистов пришли под здание Администрации президента в знак протеста против заявлений президента Владимира Зеленского и его команды о ситуации на Донбассе.
Собравшиеся требуют от Зеленского открытости «дорожной карты» по Минским переговорам, а также ввести ветеранов в рабочую группу по разработке условий переговоров в Минске.
Они обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе и требуют отставки Зеленского с поста президента Украины. Многие из протестующих пели гимн Украины.
Также организаторы мирного протеста заявили, что они требуют «прекратить капитулянтские заявления» от Зеленского и отправить в отставку руководителя АП Андрея Богдана, а вместе с ним и пресс-секретаря президента Юлию Мендель, «которая озвучивает пророссийские месседжи».
Митингующие выкрикивали «Нет капитуляции! Слава нации!», «Вова, не сцы, выходи», «Вову геть», «Чувак выходи», «Кучму геть».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.