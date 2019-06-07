- 17:30 Украина – Колумбия — 1:0: онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата мира
- 17:21 Скандальные заявления в Минске: ГПУ отреагировала открытием уголовных дел
- 17:14 Новый рынок электроэнергии нужно вводить как можно скорее — USAID
- 17:10 В Аграрной партии Украины заявили о том, что их испугался Ляшко
- 17:10 СМИ сообщили о падении самолета под Киевом: что об этом известно
- 16:55 Бывший советник Кернеса расстрелял мужчину из "травмата" — СМИ
- 16:50 Опасное заявление Зеленского звучит как приглашение российских войск на Донбасс, — Порошенко
- 16:49 В Моршине молния убила женщину: подробности ЧП
- 16:45 Каменских в бикини и диетические котлеты: Потап похвастался своим обедом
- 16:39 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 16:37 В Кабмине завершили дискуссию о дате старта энергорынка, — эксперт
- 16:36 Зеленского просят дать воду Крыму и возобновить железнодорожное сообщение
Скандальные заявления в Минске: ГПУ отреагировала открытием уголовных дел (видео)
Генеральная прокуратура Украины возбудила дела после резонансных заявлений по Донбассу. Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены… Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех», — заявил генпрокурор.
Он также отметил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из «властных кабинетов».
«Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировками… Это не так… Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей… и поступил так, как должен поступить генеральный прокурор», — сказал Луценко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.