Скандальные заявления в Минске: ГПУ отреагировала открытием уголовных дел (видео)

Политика

Генеральная прокуратура Украины возбудила дела после резонансных заявлений по Донбассу. Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены… Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех», — заявил генпрокурор.

Он также отметил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из «властных кабинетов».

«Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировками… Это не так… Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей… и поступил так, как должен поступить генеральный прокурор», — сказал Луценко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

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