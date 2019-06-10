Стало известно, чем Зеленский будет убеждать признать роспуск Рады конституционным

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский намерен аргументировать законность своего указа о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде отсутствием коалиции с 2016 года. Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.

«Это много раз цитировалось во время консультаций президента с представителями парламентских фракций, оно озвучивалось не только президентом, но и представителями фракций, которые признали, что коалиция отсутствует более двух лет», — заявил он в эфире телеканала NEWSONE.

Вениславский назвал указ Зеленского о роспуске Рады абсолютно законным.

«Главный тезис завтрашнего судебного процесса — это то, что юридическая сторона указа про роспуск парламента была максимально выверена. Конституция позволяет президенту досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Были проведены консультации с представителями и лидерами фракций», — подчеркнул он.

Как писали «ФАКТЫ», 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 24 мая группа депутатов «Народного фронта» внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента о внеочередных выборах в Верховную Раду.

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