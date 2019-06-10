Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла дома Швецию: видеообзоры матчей

Спорт

В понедельник, 10 июня, состоялись 12 отборочных матчей к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году.

Группа А

Болгария — Косово — 2:3 (Попов, 43, Димитров, 55 — Рашица, 14, Мурики, 64, Рашани, 90+3).

Чехия — Черногория — 3:0 (Янкто, 18, Копитович, 49, Шик, 82, с пенальти).

Положение команд: 1. Англия — 6 очков (2 матча), 2. Чехия — 6 (3), 3. Косово — 3 (3), 4. Болгария — 3 (4), 5. Черногория — 2 (4).

Группа В

Украина — Люксембург — 1:0 (Яремчук, 6).

Сербия — Литва — 4:1 (Митрович, 20, 34, Йович, 35, Льяич, 90+2 — Новиковас, 70, с пенальти).

Положение команд: 1. Украина — 10 очков (4 матча), 2. Люксембург — 4 (4), 3. Сербия — 4 (3), 4. Португалия — 2 (2), 5. Литва — 1 (3).

Группа D

Ирландия — Гибралтар — 2:0 (Чиполина, 29, в свои ворота, Брэйди, 90+3)

Дания — Грузия — 5:1 (Дольберг, 14, 63, Эриксен, 30, с пенальти, Поульсен, 73, Бретвейт, 90+3 — Лобжанидзе, 25).

Положение команд: 1. Ирландия — 10 очков (4 матча), 2. Дания — 5 (3), 3. Швейцария — 4 (2), 4. Грузия — 3 (4), 5. Гибралтар — 0 (3).

Группа F

Испания — Швеция — 3:0 (Рамос, 63, с пенальти, Мората, 84, с пенальти, Оярсабаль, 87).

Пиренейцам довелось помучиться в матче со Швецией. Подопечные Роберта Морено смогли склонить чашу весов в свою пользу лишь во втором тайме, да и то благодаря двум пенальти, которые поочередно реализовали Серхио Рамос и Альваро Мората.

Мальта — Румыния — 0:4 (Пушкаш, 7, 29, Кипчу, 34, Ман, 90+1). На 81-й минуте удален Кипчу (Румыния).

Фарерские острова — Норвегия — 0:2 (Йонсен, 49, 84).

Положение команд: 1. Испания — 12 очков (4 матча), 2. Швеция — 7 (4), 3. Румыния — 7 (4), 4. Норвегия — 5 (4), 5. Мальта — 3 (4), 6. Фарерские острова — 0 (4).

Группа J

Латвия — Словения — 0:5 (Чрнигой, 24, 27, Иличич, 29, с пенальти, 44, Зайц, 47).

Северная Македония — Австрия — 1:4 (Хинтереггер, 18, в свои ворота — Лазаро, 39, Арнаутович, 61, с пенальти, 82, Лаймер, 86).

Польша — Израиль — 4:0 (Пьонтек, 35, Левандовски, 56, с пенальти, Гросицки, 59, Кадзиор, 84).

Звездный нападающий Роберт Левандовски провел свой 106-й матч за национальную команду Польши, тем самым повторив рекорд по количеству матчей за «Кадру», принадлежащий Якубу Блащиковски. Таким образом, следующий матч в футболке сборной сделает форварда мюнхенской «Баварии» единоличным рекордсменом.

Положение команд: 1. Польша — 12 очков (4 матча), 2. Израиль — 7 (4), 3. Австрия — 6 (4), 4. Словения — 5 (4), 5. Северная Македония — 4 (4), 6. Латвия — 0 (4).

Во вторник, 11 июня, в отборочном турнире пройдут следующие матчи: Германия — Эстония, Беларусь — Северная Ирландия (группа С), Азербайджан — Словакия, Венгрия — Уэльс (группа Е), Исландия — Турция, Андорра — Франция, Албания — Молдова (группа Н), Бельгия — Шотландия, Россия — Кипр, Казахстан — Сан-Марино (группа I), Италия — Босния и Герцеговина, Греция — Армения, Лихтенштейн — Финляндия (группа J).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионы мира потерпели унизительное поражение в Турции.

Фото Getty Images

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