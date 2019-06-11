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Киев назвали одним из самых перегруженных автомобилями городов мира
Компания TomTom опубликовала статистические данные по 403 городам мира, дороги которых перегружены автомобилями. И Киеву в нем отведено «непочетное» 13-е место.
В своем исследовании в TomTom указали против каждого города в процентах дополнительное время, которое водители тратят в течение года, чтобы доехать до места назначения из-за пробок. Исследователи измеряли базовую продолжительность поездки в разное время, затем проанализировали время в пути для каждого города отдельно.
Эту информацию сравнили с той, которую собрали в базу данных годом ранее.
Согласно результатам исследования, перегруженность автомобилями в Киеве составляет 46%. Это означает, что водители в столице тратят на дорогу на 46% больше времени, чем необходимо.
Наиболее загруженными в 2018 году столичные дороги были 1 марта — 107%. А наиболее свободными дороги в Киеве были 8 марта, тогда показатель загруженности городских дорог был на уровне 6%.
При этом дольше всего в пробках водители стоят в период с 8 до 9 утра и с 5 до 6 вечера. В утреннее время максимальная задержка составляет 26 минут, а вечером — 27 минут.
На первом месте в рейтинге TomTom — индийский город Мумбай, перегруженность автомобилями там составляет 65%.
Последнее, 403 место занял американский город Хай-Пойнт в Северной Каролине, где этот показатель — всего 9%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае изданием Guardian опросило британских путешественников о городах мира с самыми красивыми пейзажами, составив ТОП-10 таких городов. Киев попал в этот рейтинг благодаря Андреевской церкви и виду с ее смотровой площадки.
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