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Вертолет рухнул на крышу небоскреба в Нью-Йорке: появились фото и видео с места инцидента
В Нью-Йорке на острове Манхэттен вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Об этом пишет Daily Mail.
ЧП произошло в деловом центре города, неподалеку от Таймс-сквер. По предварительным данным, пилот не справился с управлением в условиях плохой видимости.
Полиция описывает случившееся как «жесткую посадку».
Погиб один человек — пилот вертолета. Данных о пострадавших не поступало.
В здании, на крышу которого упал вертолет, находятся офисы крупных банков Citibank и BNP Paribas. Все здание эвакуировали.
Сообщается, что правоохранители оцепили район инцидента.
После падения на крыше небоскреба начался пожар, который вскоре потушили.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что нет никаких подозрений на террористический акт, для граждан нет никакой опасности. Кроме того, по его словам, что у жителей Нью-Йорка начинается «синдром 11 сентября», когда они слышат новости о авиакрушении на Манхэттене.
По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Midown Building в условиях плохой видимости при дожде.
На инцидент отреагировали и президент США Дональд Трамп.
«Меня проинформировали о крушении вертолёта в Нью-Йорке», — написал он Twitter и назвал феноменальной работу пожарных.
Также американский лидер отметил, что администрация президента готова выделить для них любую необходимую помощь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 мая вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?