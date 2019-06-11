Виновата любовь: стало известно, за что криминальные авторитеты убили «последнюю воровку в законе»

Мир

Аглая Демидова — одна из наиболее известных преступниц в СССР, чья жизнь пришлась на 30-х годы прошлого столетия. После ее смерти в криминальной среде запретили короновать представительниц слабого пола, вспоминает eg.ru.

Достоверных данных о месте и годе рождения, родителях преступницы нет — но точно известно, что промышлять кражами та начала еще в юном возрасте. До 18-ти Аглая и попалась, отсидев первый срок в колонии для несовершеннолетних. «Откинувшись», с воровством не завязала, обчищая преимущественно богатые квартиры и магазины — за что вновь отправлялась в места не столь отдаленные. К 30 с лишним годам Демидова получила известность в преступном мире и статус «воровки в законе» — женщины не имела права участвовать в сходках, но к ее мнению неизменно прислушивались.

Едва оказавшись в бараке, Демидова установила свои правила: собрала вокруг себя верных «блатных» и низвергла авторитет «смотрящей» проститутки Верки Кормы. Аглая жила по воровским понятиям с одним лишь «но»: на воле ее ждал возлюбленный Тимофей Жиган. Их чувства были скреплены не браком, что запрещает кодекс воров в законе, но клятвой и кровью.

Чтобы вновь увидеть мужчину, «королева» задумала побег. Идея лежала на поверхности: попасть в районную больницу, оттуда — на волю. Решено — сделано: Демидова подкупила начальника санчасти, расплатившись с ним телом и золотыми сережками за «липовый» диагноз — туберкулез. Не учла Аглая лишь одного: Верка Корма затаила на нее обиду и использует любой шанс, чтобы отомстить. Проститутка узнала о происках воровки в законе и сообщила начальству зоны.

План провалился: ложный диагноз исчез сам собой, дело замяли. Но Корма не успокоилась. Вскоре о проступке Аглаи — а интим с врачом на зоне приравнивался к сотрудничеству с властями — знали другие авторитеты, постановившие убить Демидову. И не просто убить, а с позором — лишить ее жизни поручили самой проститутке, представительнице низшей касты, что приравнивалось к раскоронованию.

Корма попыталась задушить Аглаю, но сама стала жертвой: приспешница воровки в законе напала на жрицу любви, зарезав ножом. Завязалась драка, на шум прибежала охрана — и Демидова во второй раз преступила криминальный закон. Преступница напала на одну из надзирательниц, жестоко избивая, — когда ее оттащили, несчастная уже умерла.

За убийство Демидову приговорили к расстрелу. К месту суда женщину конвоировали два охранника — минуя лес, один из них решил «позабавиться» с арестанткой и повел ее в чащу. Но назад уже не вернулся: по один данным, Аглая убила его из автомата, по другим — вонзила иглу в сонную артерию. Как бы то ни было, воровке удалось сбежать.

Преступница сумела добиться первоначальной цели — добраться до любимого. Но Жиган уже знал о предательстве женщины и более того — из долга пред ворами обязан был наказать Аглаю. После бурной ночи Тимофей лишил возлюбленную жизни, вонзив нож в спину. А на следующей сходке авторитеты постановили — никогда больше не короновать женщин как воров в законе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули.

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