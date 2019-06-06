Украина

Нарвался на «спортсменов»: в РФ жестоко избили «смотрящего» от «вора в законе»

В российском городе Каменск-Уральском избили «вора в законе», «смотрящего» Алексея Прудникова (Лёша «Светлый»). Инцидент произошел в местном пабе «Well&Done» в ночь с 1 на 2 июня, пишет местное издание.

Сообщается, что авторитет Лёша «Светлый» проводил время в пабе за распитием спиртных напитков. Однако вел себя очень вызывающе, что крайне мешало другим посетителям питейного заведения.

В результате сделанное замечание возмутило Прудникова и со словами «Да вы знаете, кто я?» он стал размахивать перед посетителями ножом и «розочкой» от бутылки.

Однако на беду авторитета его противниками стали спортсмены из группировки «Носорога» (местный бизнесмен Ашот Ординян) во главе с Сергеем Мальцевым. Они вывели его на улицу и «поставили его на место», в результате чего Лёша «Светлый» оказался на больничной койке.

Теперь в криминальном мире завис вопрос, чем закончатся пьяные разборки, учитывая статус Алексея Прудникова.

Известно, что Лёша «Светлый», поставлен на должность «смотрящего» Каменск-Уральска не менее известным авторитетом Владимиром Соломенниковым («Солома»), входящим в окружение вора в законе Гии Свердловского (Георгия Акоева).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать новым «смотрящим» по Свердловской области Российской Федерации, сменив скончавшегося Вагифа. На эту должность претендуют такие воры в законе как Александр Воротников (Воротник), Надир Салифов (Лоту Гулич) и Гия Акоева (Гия Свердловский).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter