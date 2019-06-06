- 03:51 Пресс-секретаря Зеленского обвинили в хамстве, — СМИ
- 03:36 Нарвался на «спортсменов»: в РФ жестоко избили «смотрящего» от «вора в законе»
- 03:23 В Чернобыле уровень радиации зашкаливал: чернокожий ликвидатор рассказал об устранении последствий аварии
- 02:19 Катастрофа МН17: появились новые данные о причастности военных РФ к крушению лайнера
- 01:52 Детеныш змея-людоеда: в Черном море засняли 30-метрового монстра
- 01:28 Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола, — СМИ
- 00:48 Улицы превратились в каналы: появились фото и видео непогоды под Одессой
- 00:18 Убийство ребенка в Переяславе: мать подозреваемого пожаловалась на угрозы
- 05.06 23:55 Переговоры Зеленского с Путиным: Лавров назвал новые условия
- 05.06 23:38 Хет-трик Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций: видео голов
- 05.06 23:20 Украинская сторона становится на колени? Порошенко отреагировал на итоги заседания ТКГ в Минске
- 05.06 23:04 Дело о сбитом на Донбассе Ил-76: суд принял важное решение о причастности России
Нарвался на «спортсменов»: в РФ жестоко избили «смотрящего» от «вора в законе»
В российском городе Каменск-Уральском избили «вора в законе», «смотрящего» Алексея Прудникова (Лёша «Светлый»). Инцидент произошел в местном пабе «Well&Done» в ночь с 1 на 2 июня, пишет местное издание.
Сообщается, что авторитет Лёша «Светлый» проводил время в пабе за распитием спиртных напитков. Однако вел себя очень вызывающе, что крайне мешало другим посетителям питейного заведения.
В результате сделанное замечание возмутило Прудникова и со словами «Да вы знаете, кто я?» он стал размахивать перед посетителями ножом и «розочкой» от бутылки.
Однако на беду авторитета его противниками стали спортсмены из группировки «Носорога» (местный бизнесмен Ашот Ординян) во главе с Сергеем Мальцевым. Они вывели его на улицу и «поставили его на место», в результате чего Лёша «Светлый» оказался на больничной койке.
Теперь в криминальном мире завис вопрос, чем закончатся пьяные разборки, учитывая статус Алексея Прудникова.
Известно, что Лёша «Светлый», поставлен на должность «смотрящего» Каменск-Уральска не менее известным авторитетом Владимиром Соломенниковым («Солома»), входящим в окружение вора в законе Гии Свердловского (Георгия Акоева).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать новым «смотрящим» по Свердловской области Российской Федерации, сменив скончавшегося Вагифа. На эту должность претендуют такие воры в законе как Александр Воротников (Воротник), Надир Салифов (Лоту Гулич) и Гия Акоева (Гия Свердловский).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..