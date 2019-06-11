Происшествия

Не прошел мимо чужой беды: стало известно о героическом поступке украинца в Польше (фото, видео)

В Польше украинец пришел на помощь людям, которые попали в серьезное ДТП на трассе возле города Щецин, где столкнулись семь автомобилей. В ходе ДТП погибло 6 человек.

Инцидент произошел 9 июня после 13:00. Известно, что водитель грузовика не успел затормозить и сбил несколько автомобилей. Столкновение было сильным, и несколько машин загорелись, пишет РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

По словам очевидцев, после столкновения возле машин остановился водитель из Украины. Он выбежал из своего авто, достал огнетушитель и начал помогать пострадавшим. При этом мужчина вытащил как минимум четырех человек, среди которых были две женщины и двое детей.

Всего в аварии пострадали 22 человека. Шестнадцать человек получили ранения. Четверо из них отправились в больницу, а у двенадцати, включая семерых детей, ничего серьезного не произошло.

Некоторые из пострадавших были доставлены в больницу на вертолетах воздушно-спасательной службы. Одна из женщин была в самом тяжелом состоянии среди пострадавших. У нее травма головы, грудной клетки и позвоночника.

Как писали «ФАКТЫ», в Польше в дорожно-транспортом происшествии пострадали две украинские студентки. ДТП произошло 25 мая в районе Долины Служевской.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter