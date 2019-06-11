Происшествия

В Хмельницком женщина продавала в сексуальное рабство свою дочь (фото)

В Хмельницком сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили факт торговли человеком. Так, жительница областного центра пыталась осуществить незаконную сделку и за 40 тысяч гривен сдать «в аренду» 16-летнюю дочь. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

При этом она четко осознавала, что отдает своего ребенка в бордель для занятия проституцией или для любых других целей. При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница была разоблачена и задержана в одном из парков города.

По данному факту открыто уголовное дело. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Коммунарский районный суд Запорожья вынес приговор гражданским супругам из Запорожья, которые пытались продать своего ребенка за 5 тысяч долларов США.

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