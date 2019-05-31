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В Запорожье вынесли суровый приговор матери, пытавшейся продать двухлетнего сына за 5 тысяч долларов
Коммунарский районный суд Запорожья вынес приговор гражданским супругам из Запорожья, которые пытались продать своего ребенка за 5 тысяч долларов США. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры региона.
Решением суда мать ребенка приговорена к 9 годам лишения свободы, а ее сожителя суд признал невиновным и оправдал.
С указанным решением прокуратура Запорожской области не согласилась и оно будет обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, в 2017 году 29-летняя жительница Запорожья совместно со своим 37-летним гражданским мужем предложили гражданке купить у них 2-летнего сына. Ребенка «родители» оценили в 5 тысяч долларов США. Как выяснили в полиции, семья, пытавшаяся заработать на ребенке, неблагополучная. У матери есть еще один ребенок более старшего возраста.
Правоохранители задержали супругов в момент передачи денег за ребенка. Мальчика передали на обследование медикам и работникам социальных служб.
Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле этого года в Грузии полиция задержала многодетную украинку. Женщину подозревают в торговле детьми. Первыми об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы. Сообщалось, что женщина прилетела в Грузию рейсом Москва — Тбилиси. Вместе с ней прилетели десять несовершеннолетних детей. По документам она является их матерью. Но полицию насторожило, что четверо из детей были рождены в 2017 году.
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