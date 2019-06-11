Украина

На Донбассе засекли российскую станцию наземной разведки: что об этом известно

В СММ ОБСЕ зафиксировали на окраине оккупированного Первомайска на Донбассе современную российскую переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 «Кредо-М1»). Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«6 июня миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 „Кредо-М1“) на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)», — говорится в сообщении миссии.

В связи с этим Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.

«Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса», — говорится в сообщении представительства.

ПСНР-8М «Кредо-М1» (1Л120М) — радиолокационная модернизированная переносная станция наземной разведки. Предназначена для обнаружения наземных (надводных) движущихся целей, обеспечения стрельбы артиллерии, в т. ч. при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, при запылении или задымлении атмосферы). Дальность обзора станции «Кредо-М1» достигает 32 км.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в оккупированный Луганск из Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения подразделений так называемого «2-го АК народной милиции ЛНР».

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