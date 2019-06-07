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Россия завезла в оккупированный Луганск большую партию оружия
В оккупированный Луганск из Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения подразделений так называемого «2-го АК народной милиции ЛНР». Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.
На территории трикотажной фабрики «Лутри» в Луганске расположены склады и открыт цех по ремонту стрелкового оружия. Кроме того, там находятся шесть единиц БТР-60, не менее 35 грузовиков военного типа и один БТР-80.
Клименко отмечает, что в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщается, что на 3 июня 2019 года «выявлены признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности». СММ ОБСЕ зафиксировала грузовики, которые двигались от границы с Российской Федерацией в направлении оккупированных территорий Луганской области.
О том, что оружие поступает от «товарищей из Москвы», говорят и сами наемники, воюющие на Донбассе.
«ФАКТЫ» писали о том, что Россия продолжает использовать оккупированные территории Донецкой и Луганской областях для испытания новых образцов вооружения, утилизации устаревших боеприпасов и тренировки своих военных.
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