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Пожар в одесской психбольнице: названа предварительная причина происшествия
По предварительным данным, пожар в Одесском областном центре психического здоровья, во время которого погибли люди, возник из-за «занесенного извне огня».
Как сообщают в ГУНП в Одесской области, таково предварительное заключение спасателей. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Расследованием обстоятельств пожара займется усиленная следственно-оперативная группа из числа работников следственного управления ГУНП и Суворовского отдела полиции. В административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.
В одесской полиции также уточнили, что четыре человека погибли на месте, а еще двое — в больницах. Среди погибших — медсестра. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в Одесском центре сняли с высоты птичьего полета.
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