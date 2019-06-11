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Происшествия

Пожар в одесской психбольнице: названа предварительная причина происшествия

9:24 11 июня 2019 39
Пожар в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

По предварительным данным, пожар в Одесском областном центре психического здоровья, во время которого погибли люди, возник из-за «занесенного извне огня».

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, таково предварительное заключение спасателей. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Расследованием обстоятельств пожара займется усиленная следственно-оперативная группа из числа работников следственного управления ГУНП и Суворовского отдела полиции. В административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.

В одесской полиции также уточнили, что четыре человека погибли на месте, а еще двое — в больницах. Среди погибших — медсестра. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в Одесском центре сняли с высоты птичьего полета.

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