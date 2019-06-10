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В Одессе горела психиатрическая больница, есть жертвы: первые снимки с места трагедии
Вечером в понедельник, 10 июня, возник пожар в одном из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья. На месте расположения медучреждения — по улице Академика Воробьева — столбы дыма высоко поднимались в небо
По словам очевидцев, огонь охватил отделение, где находятся ветераны и лежачие больные. Говорят, «оттуда доносились душераздирающие крики людей».
На место происшествия прибыло порядка десяти экипажей спасателей. Пожарные развернули необходимое оборудование и полным ходом начали борьбу с бушующим пламенем.
По информации спасателей, пожар охватил площадь в 500 квадратных метров. Была начата эвакуация пациентов и персонала.
«Сообщение о возгорании в отделении № 7 Одесской областной клинической больницы № 1 поступило в 21.44. Подразделения были автоматически направлены на место ЧП по повышенному номеру вызова „Пожар РАНГ 2“. По прибытию на место в 21.51 пожарно-спасательных отделений установлено возгорания крыши одноэтажного деревянного здания открытым пламенем на площади 500 квадратных метров», — сообщили в региональном главке ГСЧС.
По состоянию на 23.20 пожар был ликвидирован.
Согласно сообщению спасателей, на месте пожара обнаружено 6 погибших, 3 человека в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализированы. На тушении пожара было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава.
Причина пожара и гибели людей устанавливается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 апреля также был зафиксирован пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено более 500 квадратных метров площади в одноэтажном здании мужского отделения центра.
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